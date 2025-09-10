Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что поговорит по телефону с Путиным на этой или следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе или в начале следующей.

Источник: Life.ru

«Это произойдёт. Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — сказал хозяин Белого дома во время общения с представителями СМИ, когда речь зашла о возможной телефонной беседе с Путиным.

Напомним, на днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может быть организована очень быстро. По его словам, решение о проведении переговоров на высшем уровне зависит исключительно от желания самих лидеров.

До этого президент Соединённых Штатов заявил, что был бы рад видеть лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики на саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в Майами в следующем году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше