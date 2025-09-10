Трамп назвал время нового разговора с Путиным

Американский президент Дональд Трамп собирается провести очередной телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Общение может состояться на этой либо следующей неделе, сообщил хозяин Белого дома в ходе общения с журналистами.
«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — отметил на вопрос Трамп о, но вой разговоре с Путиным.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне проходит встреча чиновников Евросоюза и США. Они обсуждают введение новых санкций против России.
Во время дискуссии к ней в режиме онлайн присоединился Дональд Трамп. Он призвал ЕС в рамках совместного давления на Россию ввести пошлины в размере 100% для товаров и Китая и Индии.
