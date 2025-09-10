Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал время нового разговора с Путиным

Американский президент Дональд Трамп собирается провести очередной телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп собирается провести очередной телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Общение может состояться на этой либо следующей неделе, сообщил хозяин Белого дома в ходе общения с журналистами.

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — отметил на вопрос Трамп о, но вой разговоре с Путиным.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне проходит встреча чиновников Евросоюза и США. Они обсуждают введение новых санкций против России.

Во время дискуссии к ней в режиме онлайн присоединился Дональд Трамп. Он призвал ЕС в рамках совместного давления на Россию ввести пошлины в размере 100% для товаров и Китая и Индии.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше