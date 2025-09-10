«Коалиция желающих» столкнётся с серьёзными проблемами, если США покинут Европу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Я думаю, что “коалиция безмозглых” или “коалиция заблуждающихся” обречена без Соединённых Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — сказал он в видеоблоге юриста Эндрю Наполитано.
Эксперт отметил, что в такой ситуации европейские страны не смогут предоставить Украине деньги или вооружения.
Напомним, в начале сентября «коалиция желающих» провела переговоры. Газета Financial Times написала, что в рамках встречи страны этого объединения не достигли согласия по вопросу отправки войск на Украину и разделились на сторонников этой идеи, противников и сомневающихся. При этом власти Британии сообщили, что «коалиция желающих» готова передать Украине ракеты большой дальности.