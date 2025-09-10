Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макговерн: без США планы «коалиции желающих» по Украине обречены

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что «коалиция желающих» не сможет предоставить Украине оружие или деньги.

Источник: Аргументы и факты

«Коалиция желающих» столкнётся с серьёзными проблемами, если США покинут Европу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Я думаю, что “коалиция безмозглых” или “коалиция заблуждающихся” обречена без Соединённых Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — сказал он в видеоблоге юриста Эндрю Наполитано.

Эксперт отметил, что в такой ситуации европейские страны не смогут предоставить Украине деньги или вооружения.

Напомним, в начале сентября «коалиция желающих» провела переговоры. Газета Financial Times написала, что в рамках встречи страны этого объединения не достигли согласия по вопросу отправки войск на Украину и разделились на сторонников этой идеи, противников и сомневающихся. При этом власти Британии сообщили, что «коалиция желающих» готова передать Украине ракеты большой дальности.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше