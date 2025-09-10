Макговерн: без США планы «коалиции желающих» по Украине обречены

«Я думаю, что “коалиция безмозглых” или “коалиция заблуждающихся” обречена без Соединённых Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет», — сказал он в видеоблоге юриста Эндрю Наполитано.