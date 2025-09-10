Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские аэропорты закрыли из-за незапланированной военной активности

Польша закрыла аэропорты «Жешув-Ясёнка» и «Люблин» из-за «незапланированной военной активности».

Польша закрыла аэропорты «Жешув-Ясёнка» и «Люблин» из-за «незапланированной военной активности». В ночь на 7 сентября польские и союзные истребители были подняты в воздух, а системы ПВО страны приведены в состояние наивысшей готовности. Оперативное командование ВС Польши заявило, что меры имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в приграничных с Украиной районах.

В это же время на территории Украины объявлялась воздушная тревога, а по ряду городов, включая Киев, Днепр и Одессу, наносились ракетные удары.

Российское Минобороны подтвердило атаки по военным объектам и инфраструктуре Украины. Польша также сообщила о полном закрытии границы с Белоруссией в условиях обострения ситуации.