Польские аэропорты закрыли из-за незапланированной военной активности

Польша закрыла аэропорты «Жешув-Ясёнка» и «Люблин» из-за «незапланированной военной активности». В ночь на 7 сентября польские и союзные истребители были подняты в воздух, а системы ПВО страны приведены в состояние наивысшей готовности. Оперативное командование ВС Польши заявило, что меры имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в приграничных с Украиной районах.