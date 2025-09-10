Ричмонд
СБ ООН 10 сентября созывает экстренное заседание из-за ударов Израиля по Катару

Совет Безопасности ООН проведёт 10 сентября экстренное заседание в связи с ударами Израиля по представителям движения ХАМАС в Катаре. Информацию подтвердило постпредство Республики Корея, которая председательствует в Совбезе в сентябре.

Источник: Life.ru

Встреча запланирована на 15:00 в Нью-Йорке (22:00 по московскому времени). Инициаторами созыва стали, в частности, Алжир и Пакистан.

9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по столице Катара, целью которого стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Сообщалось о не менее чем десяти мощных взрывах. После этих ударов Катар заявил о прекращении своей посреднической роли в урегулировании конфликта в Газе. Авиаудары Израиля получили осуждение со стороны Египта, Катара, ОАЭ и ООН. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил о намерении Дохи защищать свой суверенитет после авиаударов Израиля.

