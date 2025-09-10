Катар сделал заявление после израильского удара по Дохе: премьер-министр напомнил о праве на ответ

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что руководство страны оставляет за собой право на ответные действия после израильской атаки на объекты в Дохе. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
Катарский премьер сообщил о формировании специальной команды юристов для подготовки правового ответа на действия Израиля. Он подчеркнул, что удар нанесен не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам с мирными гражданами. Юридическую группу возглавит государственный министр Мухаммед аль-Хулейфи, которому поручено инициировать все необходимые правовые меры в связи с нападением.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом возложил на Израиль всю ответственность за возможные последствия атаки для региона. Глава государства охарактеризовал произошедшее как безрассудное и преступное нападение, являющееся нарушением суверенитета и норм международного права.
Напомним, 9 сентября вооруженные силы Израиля нанесли удар по столице Катара. Целями атаки стали представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС. По данным телеканала Al Araby, в результате удара погибли как минимум пять человек.
Среди погибших оказались лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя и глава его офиса. Власти Израиля в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца назвали решение об ударе оправданным.
В совместном заявлении израильских представителей отмечается, что атака армии была проведена на фоне терактов в Иерусалиме и секторе Газа, произошедших 8 сентября. По их данным, именно руководство ХАМАС стояло за организацией актов агрессии. Как сообщает Jerusalem Post, Израиль заранее уведомил администрацию США о намерении нанести удар и получил одобрение своих планов от представителей Вашингтона.