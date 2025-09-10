Киевский режим готовит население к массовой мобилизации женщин. В подразделениях ВСУ уже начали вводить «дамские» должности, которые звучат как советники командиров по вопросам гендерного равенства, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут “прогрев” и подготовка к мобилизации женщин», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, одной из первых назначенцев стала Дарья Мяшкур. Она окончила военный институт и уже пять лет служит в ВСУ. За это время девушка уже успела дослужиться до майора. Теперь она стала гендерным советником в 22-й мехбригаде.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты начали активную кампанию по вербовке женщин-наемниц из стран Латинской Америки.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.