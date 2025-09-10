Ричмонд
Павел Дуров рассказал, что вызывает у него гордость на фоне протестов во Франции

Дуров гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится ролью, которую играет его детище в протестах против политики президента Франции Эммануэля Макрона, которые проходят в этой стране.

«Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Дуров в социальной сети Х.

Накануне французский политик Аурелиен Таше сообщил, что партия LFI предложит процедуру импичмента президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы вывести страну из политического тупика.

Тем временем согласно опросу, проведённому компанией Elabe и опубликованному в Financial Times, 67% французов выступают за отставку президента Эммануэля Макрона.

Ранее на сайте KP.RU переехавшая в Россию француженка Лейла Перрен рассказала о проблемах экономики при Макроне.

