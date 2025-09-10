Бывший министр обороны Франции Себастьен Лекорню стал новым премьер-министром республики. Его назначение последовало за отставкой правительства Франсуа Байру, о чем сообщила администрация президента.
Президент Эммануэль Макрон поручил новому премьеру провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте. Целью этих действий является принятие бюджета страны и достижение необходимых для управления соглашений. После консультаций Лекорню представит главе государства список будущих министров на одобрение.
В Елисейском дворце подчеркнули, что действия нового премьер-министра должны быть направлены на защиту «независимости и могущества» Франции, а также на обеспечение политической стабильности. Президент республики выразил убеждение, что на этой основе возможно достижение согласия между разными политическими силами.
Лекорню родился в 1986 году и окончил факультет публичного права в Париже. Его политическая карьера началась в Союзе за народное движение, а с 2017 года он вступил в партию «Возрождение». Лекорню занимал посты мэра города Вернон, был министром, а с мая 2022 года возглавлял оборонное ведомство страны.
Тем временем политический кризис во Франции продолжает набирать обороты. Ситуация рискует закончиться отставкой даже самого Макрона. Этого, как сообщала газета The New York Times, хотят и левые, и правы партии страны.
Как писал сайт KP.RU, накануне французское издание AgoraVox сообщило, что хозяин Елисейского дворца Макрон склонен объяснять все неудачи своей страны действиями России. Издание указало на отсутствие связи между заявлениями о «российском вмешательстве» и реальными проблемами Франции, такими как дефицит бюджета или кризис в образовательной сфере.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что граждане Франции устали от восьмилетнего периода правления Макрона. По его словам, проблема французского лидера заключается в нём самом. Спикер Госдумы утверждает, что Макрон, вмешиваясь во внутренние дела других государств и борясь за личную власть в Евросоюзе, окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах.