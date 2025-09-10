В США заявили о беспределе правительства Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своим правительством вышли из-под контроля. Поэтому необходимо остановить военную помощь еврейскому государству со стороны США.
С таким заявлением выступил американский сенатор Берни Сандерс. Он назвал израильские власти экстремистским.
«Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности», — отметил политик.
Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа остановить военную помощь еврейского государства. Ранее стало известно, что американский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара, в ходе которого осудил атаку ЦАХАЛ на Доху.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.