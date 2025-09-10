Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о беспределе правительства Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своим правительством вышли из-под контроля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своим правительством вышли из-под контроля. Поэтому необходимо остановить военную помощь еврейскому государству со стороны США.

С таким заявлением выступил американский сенатор Берни Сандерс. Он назвал израильские власти экстремистским.

«Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности», — отметил политик.

Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа остановить военную помощь еврейского государства. Ранее стало известно, что американский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара, в ходе которого осудил атаку ЦАХАЛ на Доху.

Позже появилось заявление главы правительства и одновременно главы МИД эмирата Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани, что Катар официально объявил о праве на ответные действия в отношении Израиля после атаки еврейского государства на Доху, где находилась штаб-квартира движения ХАМАС.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше