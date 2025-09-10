Украинских военных начали «прогревать» перед мобилизацией женщин

Ранее русские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus получили доступ к секретным документам, из которых следует, что Украина экстренно мобилизует около 121 900 жителей из семи областей и ещё с двух подконтрольных территорий. Больше всего призовут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, тогда как западные регионы отправят в войска в разы меньше. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.