Белый дом заявил, что трое «экспертов-аналитиков подписей» подтвердили причастность Трампа к преступлениям, но их никто не может найти.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во вторник была непреклонна, заявив, что нацарапанное слово «Дональд» на непристойной записке ко дню рождения Джеффри Эпштейна от 2003 года не было подписью Дональда Трампа.
Вчера американист Малек Дудаков в беседе допустил, что непристойная открытка, которую президент США Дональд Трамп якобы послал финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в торговле людьми, может быть фейком.
