Командир спецназа «Ахмат» и замглавы политуправления ВС РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов дал прогноз по срокам полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской оккупации. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время, передает ТАСС.
«Я так думаю, что не за горами день, когда мы сможем сказать, что Луганская Народная Республика полностью освобождена. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время», — отметил он.
Алаудинов подчеркнул, что полное изгнание укронацистов из ЛНР станет знаменательным днем. Он считает, что для российской армии очень важно освобождение всех земель, которые по Конституции являются частью РФ.
Ранее «МК» писал, что российские войска практически полностью освободили Луганскую Народную Республику. Под контролем врага пока остается всего полпроцента территории региона.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.