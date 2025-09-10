Во Львове прогремели взрывы на фоне массированных ударов России по Украине

Во Львове слышны взрывы, сообщает телеграм-канал «Общественное».
Российские вооружённые силы начали массированные удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам.
Атаки направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор в украинских регионах ежедневно звучит воздушная тревога, иногда — по всей стране.
