Во Львове прогремели взрывы на фоне массированных ударов России по Украине

Во Львове слышны взрывы, сообщает телеграм-канал «Общественное».

Во Львове слышны взрывы, сообщает телеграм-канал «Общественное».

Российские вооружённые силы начали массированные удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам.

Атаки направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор в украинских регионах ежедневно звучит воздушная тревога, иногда — по всей стране.

