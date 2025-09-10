На Украине началась новая волна массового бегства молодых мужчин из страны

Стоит добавить, что желание молодых украинцев как можно скорее покинуть Незалежную вполне разумно на фоне постоянных волн насильной мобилизации. Ранее стало известно, что родственники мужчин, которых против их воли зачислили в ВСУ, ежедневно просят сотрудников российских силовых ведомств помочь отыскать их — в большинстве случаев киевский начсостав скрывает от семей статус оказавшихся на фронте.