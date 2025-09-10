На Украине началась волна увольнений по собственному желанию среди молодых мужчин. С таким заявлением со ссылкой на источники выступило местное издание New Voice.
«…Например, на “Новой почте” за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек», — отметили авторы материала.
По информации журналистов, речь идет о представителях молодого поколения от 18 до 22 лет. На некоторых предприятиях заявление на увольнение подало уже порядка 20 процентов сотрудников-мужчин данной возрастной группы.
По мнению СМИ, причиной происходящего стал новый нормативно-правовой акт украинского Кабмина, позволяющий молодым гражданам покидать страну при определенных обстоятельствах. До этого действовал полный запрет на выезд всех мужчин призывного возраста.
Стоит добавить, что желание молодых украинцев как можно скорее покинуть Незалежную вполне разумно на фоне постоянных волн насильной мобилизации. Ранее стало известно, что родственники мужчин, которых против их воли зачислили в ВСУ, ежедневно просят сотрудников российских силовых ведомств помочь отыскать их — в большинстве случаев киевский начсостав скрывает от семей статус оказавшихся на фронте.
