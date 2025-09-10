Ричмонд
Посол Израиля в США: цели ударов в Дохе могут быть достигнуты в следующий раз

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер не ответил прямо на вопрос, удалось ли его стране достичь целей при ударе по Дохе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы не достигли их в этот раз, мы достигнем их в следующий раз», — сказал Лейтер.

Дипломат добавил, что Израиль надеется, что удары по Дохе «поспособствуют достижению прекращения огня в секторе Газа и установлению мира».

9 сентября Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро “Хамас”». Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в группировке сообщил о гибели лидеров, включая главу движения Халиля аль-Хайю и руководителя политбюро Халеда Машаля.

