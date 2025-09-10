Ричмонд
Посол РФ: Россия и Венесуэла динамично развивают стратегическое партнерство

Дипломат отметил единство позиции России с венесуэльским народом и властями.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Венесуэла продолжают активно укреплять своё стратегическое партнёрство, основанное на принципах доверия и взаимного уважения. Об этом заявил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров в интервью корреспонденту ТАСС по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

В ходе беседы с главой венесуэльского МИД дипломат выразил полную поддержку усилиям правительства страны, направленным на защиту национального суверенитета и стабильное функционирование государственных институтов. Он отметил единство позиции России с венесуэльским народом и властями, подчеркнув их неотъемлемое право самостоятельно определять политический, экономический и социальный курс без внешнего вмешательства.

Большое внимание на встрече было уделено развитию двустороннего сотрудничества. Мелик-Багдасаров сообщил, что был согласован график предстоящих высокоуровневых контактов, призванных придать дополнительный импульс успешному развитию стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.

