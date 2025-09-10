Вопросы реализации Послания Президента обсудили в акимате Астаны

Задача бизнеса — смелее инвестировать в инновации. Задача государства — создавать условия для минимизации рисков и повышения рентабельности проектов. В послании Президент уделяет особое внимание обрабатывающей промышленности. Сегодня мы наблюдаем рост интереса инвесторов к переработке, машиностроению, химической промышленности, производству строительных материалов. Особое место в этой работе занимает индустриальный парк № 1 города Астаны. Он является лидером по объему производства в республике, достигнув 8,7 трлн. тенге за весь период функционирования. Парк также лидирует по налоговым отчислениям в более 340 млрд. тенге, и по объему экспорта порядка 159 млрд тенге. Также, на 1 тенге бюджета привлечено 9 тенге частных инвестиции. С учётом положительного опыта первого парка государством ведутся работы по созданию второго парка.