Министерство войны лишит финансирования армию США в Европе

Пентагон существенно уменьшит расходование средств на содержание армии США в Европе в следующем году. Финансирование сократится в 15 раз по сравнению с 2023 годом, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, под сокращение попадет программа Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2). В ее рамках обеспечивается содержание военных складов.
Планомерное сокращение расходов на APS-2 началось с 2023 года. Тогда бюджет составлял почти 500 миллионов долларов. Через год он уменьшился вдвое. В текущем году было выделено уже 117 миллионов, а в следующем направят всего чуть более 30 миллионов долларов.
Такое решение было принято в связи с тем, что Пентагон в апреле этого года принял меморандум, призванный сократить устаревшие программы. Приоритет, по мнению Министерства войны США, должен делаться на высокотехнологичные проекты, а APS-2 перейдет в режим их поддержания.
Ранее «МК» писал, что президент Эстонии Алар Карис призвал граничащие с Российской Федерацией страны Европы наращивать военные возможности в ответ на потенциальное сокращение присутствия американской армии.
