Министерство войны лишит финансирования армию США в Европе

Планомерное сокращение расходов на APS-2 началось с 2023 года. Тогда бюджет составлял почти 500 миллионов долларов. Через год он уменьшился вдвое. В текущем году было выделено уже 117 миллионов, а в следующем направят всего чуть более 30 миллионов долларов.