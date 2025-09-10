Ричмонд
Объяснено, почему в Непале «поколение Z» сбросило правительство

Непал охвачен массовыми молодежными протестами, переросшими в масштабные столкновения с силовиками.

Непал охвачен массовыми молодежными протестами, переросшими в масштабные столкновения с силовиками. Поводом для волнений стало решение властей о запрете деятельности крупных социальных сетей, что вызвало мгновенную реакцию среди молодого поколения.

В ходе беспрецедентных по накалу столкновений погибли более 20 человек, сотни получили ранения. Протестующие штурмовали правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и здание парламента. Премьер-министр страны подал в отставку, а членов правительства эвакуировали вертолетами из резиденций.

В крупных городах, включая столицу Катманду, стоит удушливый дым от горящих автомобилей, магазинов и жилых домов. Особенностью протестов стало преобладание молодых лиц в многотысячной толпе, что побудило журналистов назвать происходящее «революцией зумеров».

Несмотря на отмену блокировки соцсетей, возмущение вспыхнуло с новой силой. Разъяренные демонстранты ворвались в правительственный квартал, поджигая здания парламента и Верховного суда. Радикалы атаковали резиденции президента и премьер-министра.

Число жертв, по официальным данным, исчисляется десятками, пострадавших — сотни. При попытке эвакуации были избиты министр финансов и министр внутренних дел. Супруга экс-премьера Шер Бахадур Деуба скончалась от полученных травм.

Посольство России принимает обращения от застрявших в стране соотечественников. Туристам рекомендовано не выходить на улицы из-за продолжающихся стихийных столкновений. Армейские подразделения направляются в столицу для прекращения мародерства, массовых грабежей и поджогов. Страна погрузилась в хаос.

