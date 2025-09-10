Кароль Навроцкий, Президент Республики Польша, заявил, что военный контингент его страны не окажется на территории Украины. Прямой эфир выступления политика вел телеканал TVP Info.
«…Я не намерен давать свое согласие на отправку польских военных на Украину», — подчеркнул Кароль Навроцкий.
В ходе прямого эфира на TVP Info Президент отметил, что в передислокации подразделений национальных Вооруженных сил на территорию восточного соседа «нет необходимости».
Стоит добавить, что за день до заявления Кароля Навроцкого о его желании отказаться от инициативы так называемой «коалиции желающих» помогать киевскому режиму сообщил некий инсайдер. Согласно данным информированного источника, власти Польши, Италии и ФРГ сошлись во мнении, что отправка военного контингента на территорию Украины станет ошибочным шагом.
