Трамп неожиданно открестился от удара по Дохе

Президент США Дональд Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, в котором сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял единоличное решение о нанесении удара по Дохе.
Это было решение премьер-министра Нетаньяху, а не мое, написал американский лидер.
Глава Белого дома подчеркнул, что бомбардировки территории суверенного государства и союзника Вашингтона не способствуют достижению стратегических целей ни Израиля, ни Соединенных Штатов. При этом он отметил, что уничтожение ХАМАС остается «достойной целью».
В офисе премьер-министра Израиля подтвердили проведение операции против лидеров ХАМАС, взяв на себя ответственность за ее реализацию. При этом официальные представители избежали прямого упоминания Катара как места проведения операции.
