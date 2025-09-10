Ричмонд
Трамп неожиданно открестился от удара по Дохе

Президент США Дональд Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, в котором сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял единоличное решение о нанесении удара по Дохе.

Это было решение премьер-министра Нетаньяху, а не мое, написал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что бомбардировки территории суверенного государства и союзника Вашингтона не способствуют достижению стратегических целей ни Израиля, ни Соединенных Штатов. При этом он отметил, что уничтожение ХАМАС остается «достойной целью».

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил о серии взрывов в Дохе, причиной которых стал удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. По данным журналистов, в момент атаки в здании проходило совещание руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля подтвердили проведение операции против лидеров ХАМАС, взяв на себя ответственность за ее реализацию. При этом официальные представители избежали прямого упоминания Катара как места проведения операции.

Читайте также: В США заявили о беспределе правительства Нетаньяху.

