Трамп подтвердил освобождение россиянки Цурковой: ее похитили в Ираке в 2023 году

Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой группировкой «Катаиб Хезболлах». Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.
Трамп сообщил, что Цуркова, являющаяся студенткой Принстона, была освобождена после нескольких месяцев плена, в течение которых подвергалась пыткам. В настоящее время девушка находится в американском посольстве в Ираке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил факт освобождения Цурковой. Он сообщил, что провел разговор с матерью и сестрой освобожденной, заверив их в том, что весь народ Израиля рад ее возвращению. Нетаньяху отметил, что освобождение стало результатом многомесячной работы штаба по делам заложников под руководством бригадного генерала Галя Хирша.
Канцелярия израильского премьера в июле 2023 года заявляла, что Цуркова удерживается шиитской группировкой «Катаиб Хезболлах» в Ираке, куда она въехала по российскому паспорту в научных целях. Ее научная работа была посвящена изучению шиитских формирований в регионе.
Похитили Елизавету в марте, после того как она вышла из кафе в одном из престижных районов Багдада, где проживает много христиан и куда часто ездят для отдыха иностранцы. Незадолго до этого женщина перенесла в Ираке операцию на позвоночнике и восстанавливалась после хирургического вмешательства.
В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa показывал видео, где была запечатлена похищенная гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова. На кадрах женщина говорила, что является агентом (ЦРУ) и Моссада. По ее словам, в 2019 году она приехала в Сирию, чтобы наладить связи между Израилем и антиправительственными силами, а в Ирак — с миссией для разжигания ненависти между шиитами.
Цуркова родилась в 1986 году в Ленинграде, но в четырехлетнем возрасте вместе с родителями переехала в Израиль, где осела в еврейском поселении. Уже на новой родине девушка успела отслужить в армии, а потом получить степень бакалавра в Еврейском университете в Иерусалиме в таких областях как международные отношения и журналистика.