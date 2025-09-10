Трамп подтвердил освобождение россиянки Цурковой: ее похитили в Ираке в 2023 году

В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa показывал видео, где была запечатлена похищенная гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова. На кадрах женщина говорила, что является агентом (ЦРУ) и Моссада. По ее словам, в 2019 году она приехала в Сирию, чтобы наладить связи между Израилем и антиправительственными силами, а в Ирак — с миссией для разжигания ненависти между шиитами.