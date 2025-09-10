Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД рассказали, какой западный проект сменит «Украину» против РФ

Попытка Запада ослабить Россию при помощи своего проекта под названием «Украина» себя исчерпала и подходит к концу.

Попытка Запада ослабить Россию при помощи своего проекта под названием «Украина» себя исчерпала и подходит к концу. И это понимают во всем мире, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Уже всему миру абсолютно очевидно, что проект “Украина” подошел к своему логическому концу, и вот эта авантюра, она заканчивается», — отметил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что на «Украине» Запад не остановится. Он будет искать все новые возможности для сдерживания России. И следующим проектом вполне может стать «Финляндия».

Ранее об этом говорил и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он отмечал интенсивную подготовку Хельсинки к возможному военному столкновению с нашей страной. И выразил уверенность, что в этот процесс максимально вовлечен Североатлантический альянс.

«МК» писал, что Финляндия угрожает безопасности России и поэтому может исчезнуть как государство. Об этом напрямую заявил в своей публикации «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше