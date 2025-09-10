Попытка Запада ослабить Россию при помощи своего проекта под названием «Украина» себя исчерпала и подходит к концу. И это понимают во всем мире, считает депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает ТАСС.
«Уже всему миру абсолютно очевидно, что проект “Украина” подошел к своему логическому концу, и вот эта авантюра, она заканчивается», — отметил парламентарий.
Картаполов подчеркнул, что на «Украине» Запад не остановится. Он будет искать все новые возможности для сдерживания России. И следующим проектом вполне может стать «Финляндия».
Ранее об этом говорил и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он отмечал интенсивную подготовку Хельсинки к возможному военному столкновению с нашей страной. И выразил уверенность, что в этот процесс максимально вовлечен Североатлантический альянс.
«МК» писал, что Финляндия угрожает безопасности России и поэтому может исчезнуть как государство. Об этом напрямую заявил в своей публикации «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
