В ГД рассказали, какой западный проект сменит «Украину» против РФ

Ранее об этом говорил и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он отмечал интенсивную подготовку Хельсинки к возможному военному столкновению с нашей страной. И выразил уверенность, что в этот процесс максимально вовлечен Североатлантический альянс.