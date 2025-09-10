Михаил Котюков осмотрел техникум транспортного кластера

В Красноярске на базе техникума транспорта и сервиса открылся краевой кластер транспортной отрасли, созданный в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его задача — обучать будущих специалистов практическим навыкам, чтобы работодатель получил готового сотрудника, которого сразу можно отправить на производство и не тратить время на переобучение.
Губернатор Михаил Котюков посетил базовое учебное заведение кластера и лично оценил, как теперь готовят будущих специалистов для работы в суровых арктических условиях.
Вместо учебников — тренажёры.
С 2023 года Красноярский край принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Его ключевая идея — максимально сблизить обучение с реальными запросами работодателей. Для этого в Красноярском техникуме транспорта и сервиса создали уникальный образовательный полигон. В его модернизацию вложили 140 млн руб. Это средства федерального и регионального бюджетов, а также компаний-партнёров, заинтересованных в качестве подготовки будущих сотрудников.
«Наш техникум является профильным учреждением, где реализуются все программы, связанные с транспортом. Это два направления — автомобильный и речной транспорт. В 2024 году мы подали заявку на обустройство кластера и выиграли его», — поделился директор техникума Александр Толстихин.
Как рассказал директор учебного заведения, финансирование позволило оснастить шесть современных зон под различные виды работ, оборудовать учебные лаборатории инструментами, наглядными пособиями и реальными агрегатами.
Преподаватель Максим Еремеев работает в техникуме уже четвёртый год. Он признаётся: если сравнивать образовательное учреждение до и после «Профессионалитета», то это земля и небо.
«Раньше у нас стояло оборудование 1974 года. То, что нам установили в рамках “Профессионалитета”, позволяет выполнить до 40 лабораторных работ на каждом. У нас идёт дооснастка лаборатории. Мы ждём ещё шесть стендов, где можно оттачивать практические навыки. Делаем упор на то, чтобы студенты умели выполнять все базовые работы. Работодателю не придётся учить с нуля, потому что его сотрудник после техникума уже будет всё уметь», — поделился Максим Еремеев.
Теперь в шести современных учебных зонах и лабораториях студенты изучают устройство автомобилей, тонкости складской логистики и другие дисциплины на реальных агрегатах и компьютерных тренажёрах. Например, на одном из стендов полностью воссоздана тормозная система КамАЗа.
По словам второкурсника Романа, заниматься на таком оборудовании очень удобно. Можно наглядно разобраться, как всё устроено, как связаны между собой десятки деталей и как диагностировать неисправности. Такие навыки точно пригодятся в полевых условиях.
Однако, как подчеркнул глава региона, современное оборудование — это только часть успеха.
«Оснащение тренажёрами и хороший ремонт — это, конечно, важно. Но проект “Профессионалитет” о том, чтобы работодатель пришёл в учреждение среднего профессионального образования, и они вместе поменяли качество образовательной программы. Это гораздо важнее», — отметил Михаил Котюков.
Запрос от работодателей.
Именно этот принцип — тесное сотрудничество с бизнесом — и является ядром новой системы. Ключевым партнёром транспортного кластера стала компания «ТБС-Логистика», занимающаяся автоперевозками в рамках проекта «Роснефти» по добыче углеводородов «Восток Ойл». Под её запрос в программу включили изучение особенностей эксплуатации техники в условиях Арктики. При этом теория неразрывно связана с практикой.
«У нас сложилась уникальная ситуация. Поскольку все объекты “Роснефти” находятся на удалённых территориях Красноярского края, учащиеся проходят там практику вахтовым методом. Мы такое делаем уже не первый год. Студенты уезжают два раза в год на вахту на 45 дней, это оплачивается, предоставляются все социальные гарантии, наставничество. Это специфика проекта “Профессионалитет”, — рассказал директор техникума.
Студент третьего курса Максим уже успешно совмещает обучение и работу. «Нас техникум отпускает с пар, чтобы мы работали. В это время мы ни на что другое не отвлекаемся. Я считаю, практическая деятельность при должном образовании и полученном на учёбе опыте идёт только на пользу», — отметил Максим.
Такой подход гарантирует, что из стен учебного заведения выходят не просто выпускники с дипломом, а готовые специалисты, которых ждут на производстве.
Сила единой системы.
Образовательно-производственный кластер «Транспорт. Логистика» — это сеть из нескольких учреждений среднего профессионального образования края. В неё кроме Красноярского техникума транспорта и сервиса входят Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, техникум горных разработок имени В. П. Астафьева в Рыбинском районе и Емельяновский дорожно-строительный техникум.
С 1 сентября по программе «Профессионалитет» к обучению приступили 350 студентов. Их готовят по востребованным специальностям, где сегодня ощущается дефицит кадров. К слову, одной из них является эксплуатация техники в экстремальных условиях.
«Дефицит рабочих кадров для направления транспортной отрасли существует, на Севере он огромный. Соответственно, работодатели очень заинтересованы в наших студентах. Тем более наши учащиеся получают дополнительные квалификации, которые необходимы на местах трудоустройства в отдалённых территориях», — уточнил Александр Толстихин.
Кстати, благодаря «Профессионалитету» в регионе открылись уже четыре учебно-производственных кластера — сельскохозяйственный, топливно-энергетический, металлургический и транспортный. До конца 2025 года должны заработать ещё два — в сфере ТЭК и железнодорожной отрасли. Всего с 1 сентября 2025 года в регионе по 48 программам «Профессионалитета» обучаются больше 8 тыс. студентов.
Так федеральный проект, реализующийся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», на деле решает важную государственную задачу — обеспечивает промышленность страны кадрами, готовыми строить её будущее.