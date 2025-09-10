Михаил Котюков осмотрел техникум транспортного кластера

«Раньше у нас стояло оборудование 1974 года. То, что нам установили в рамках “Профессионалитета”, позволяет выполнить до 40 лабораторных работ на каждом. У нас идёт дооснастка лаборатории. Мы ждём ещё шесть стендов, где можно оттачивать практические навыки. Делаем упор на то, чтобы студенты умели выполнять все базовые работы. Работодателю не придётся учить с нуля, потому что его сотрудник после техникума уже будет всё уметь», — поделился Максим Еремеев.