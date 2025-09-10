Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: Украина должна прекратить существование ради новой структуры

Современная Украина должна прекратить существование в нынешних границах, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive. По его мнению, на её месте должно возникнуть более устойчивое образование вдоль российской границы.

Источник: Life.ru

По словам Макгрегора, значительная часть территории Украины исторически никогда не входила в состав единого государства. Он подчеркнул, что нынешнее образование не обладает устойчивостью и должно уступить место более стабильной структуре.

Он также вспомнил мнение советника по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, который считал, что восточные регионы страны с русскоязычным населением нельзя считать полноценной частью Украины.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Он убеждён, что действия ЕС направлены на централизацию власти и усиление контроля над странами-членами, политик также призвал европейские страны к бдительности и защите своего суверенитета.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше