Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Он убеждён, что действия ЕС направлены на централизацию власти и усиление контроля над странами-членами, политик также призвал европейские страны к бдительности и защите своего суверенитета.