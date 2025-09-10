Токио решил закрыть все японские центры в России

Президент Владимир Путин ранее заявлял о готовности выстраивать отношения с восточным соседом на следующие пять и 50 лет, и призвал Токио сделать выводы и возвращаться. При этом, по его словам, в Японии остаются умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики.