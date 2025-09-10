Украине в том виде, в котором она сейчас существует, нет места на карте мира. Она должна исчезнуть, чтобы на ее месте появилось более устойчивое образование, граничащее с Россией, заявил отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть», — отметил он.
По его словам, нынешнее «образование» не имеет никакого смысла. И добавил, что Украина никогда не была чем-то значимым, поэтому ей стоит исчезнуть для появления более устойчивого «формирования».
В качестве аргумента он привел слова американского политолога Збигнева Бжезинского. Тот считал, все левобережье Днепра населено русскоязычными людьми. Поэтому считать эти территории украинскими было бы не верно, отмечал Бжезинский.
Ранее «МК» писал, что если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, то отношения с соседними странами будут только ухудшаться, что приведет к разделу территорий Украины между соседями.
