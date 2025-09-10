Катар заявил, что привлечёт юристов для ответа на удар Израиля по Дохе

Катарские власти соберут команду юристов для правового ответа на удар Израиля по Дохе, сообщил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, которого цитирует телеканал Al Jazeera.
Он отметил, что его страна не потерпит нарушения своего суверенитета и задействует комплексный подход для того, чтобы отреагировать на совершённую атаку и предотвратить новые нападения. Аль Тани уточнил, что Катар уже провёл консультации с союзниками и вскоре объявит о принятых решениях.
Премьер-министр отметил, что Израиль атаковал не только штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС, но и жилые дома с мирными гражданами. Он обвинил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху в том, что тот пренебрег международным правом и аннулировал все усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Аль Тани также назвал действия Израиля «варварским поведением» и призвал дать им отпор.
Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. По данным СМИ, речь идёт о по меньшей мере пяти лидерах этого палестинского движения. Газета Jerusalem Post написала, что США одобрили проведение указанной операции Израиля.