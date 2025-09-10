Глава Республики Сербской обратился к Сергею Лаврову с неожиданной просьбой

Милорад Додик, глава автономного региона Республики Сербской в состава Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил, что в ходе двусторонних консультаций с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил его о помощи в роспуске Аппарата Высокого представителя в Сараево. Его слова приводят РИА Новости.