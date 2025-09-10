Глава Республики Сербской обратился к Сергею Лаврову с неожиданной просьбой

Милорад Додик, глава автономного региона Республики Сербской в состава Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил, что в ходе двусторонних консультаций с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил его о помощи в роспуске Аппарата Высокого представителя в Сараево. Его слова приводят РИА Новости.
«…Должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты», — обратил внимание Милорад Додик.
Как указали на РИА Новости, глава автономной области заявил, что Кристиан Шмидт, Высокий представитель по Боснии и Герцеговине, своими действиями создает риск существованию страны в качестве единого государства.
По словам Милорада Додика, 9 сентября в рамках двусторонних консультаций в Москве он попросил Сергея Лаврова использовать институты Организации Объединенных наций, чтобы прекратить функционирование данной структуры на территории БиГ.
Стоит добавить, что глава Республики Сербской в предыдущий раз посещал Россию 9 мая. После участия в праздничном параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне Милорад Додик наградил Патриарха Московского и всея Руси главным национальным орденом.
