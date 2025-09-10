Ричмонд
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия

В МИД Бразилии назвали атаку Израиля на Доху грубым нарушением суверенитета Катара.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Бразилии выразило категорическое осуждение в связи с атакой на жилой район в Дохе, назвав это событие грубым нарушением суверенитета Катара. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте бразильского Министерства иностранных дел.

В документе подчеркнуто, что подобные действия вызывают серьёзную озабоченность и противоречат нормам международного права. Бразильская сторона призвала Израиль немедленно прекратить военные операции, направленные против соседних государств.

В сообщении отмечается, что Бразилия занимает чёткую позицию в поддержку территориальной целостности Катара и безопасности региона, выступив за мирное решение конфликтов и предотвращение дальнейшей эскалации напряжённости.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. По данным СМИ, речь идёт о по меньшей мере пяти лидерах этого палестинского движения.

