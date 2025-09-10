Игорь Кобзев проверил состояние аэропорта, нового вокзала и школы в Усть-Куте

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки проверил состояние аэропорта, нового вокзала и школы в Усть-Куте. Глава Иркутской области провел совещание по подготовке к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Полоса находится в федеральной собственности. Разработана проектная документация, сейчас она проходит государственную экспертизу. Начать работы планируется в 2026 году. Средства на это выделят из федерального бюджета. Капитальный ремонт позволит повысить безопасность полетов, увеличить пассажиропоток, расширить маршрутную сеть, а также решить вопросы транспортной доступности северной территории.
Игорь кобзев осмотрел нвое здание железнодорожного вокзала, построенного в прошлом году в честь 50-летия начала строительства БАМа. В вокзале есть кассовый зал, игровая комната для детей, справочный центр, кафе, зал ожидания и комната отдыха для пассажиров.
Кроме того, в рамках рабочей поездки губернатор проверил ход строительства нового здания школы № 7. Общая стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей, работы завершатся в 2026 году.
В новой школе разместятся 352 учащихся. Проектом предусмотрены учебный, спортивный, актовый и медицинский блоки, административные помещения. Будет обеспечено благоустройство территории: спортивные и учебные зоны, игровые площадки. На данный момент выполнен 21% от общего объема работ. Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость успеть провести подключение к зданию инженерных коммуникаций до прихода холодов.
«Предыдущий подрядчик не справился со взятыми обязательствами, и его пришлось заменить. Сейчас строители ведут работы в форсированном темпе, чтобы наверстать упущенное время. Важно уложиться в сроки, но сделать работу достойно. Скорость не должна идти в ущерб качеству», — подчеркнул Игорь Кобзев.
В министерстве образования региона отметили, что в средней школе № 7 сейчас обучается 198 учеников (14 классов). Образовательный процесс на время строительства организован на базе средней школы № 5 и детского сада № 63. Осуществляется подвоз обучающихся 5−11 классов к месту обучения тремя автобусами.
Напомним, Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, реализуемый Иркутской нефтяной компанией, станет драйвером инновационного развития «зеленой» газохимии. На промышленной площадке прошла ознакомительная поездка делегации правительства Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым.