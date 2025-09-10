Игорь Кобзев проверил состояние аэропорта, нового вокзала и школы в Усть-Куте

«Предыдущий подрядчик не справился со взятыми обязательствами, и его пришлось заменить. Сейчас строители ведут работы в форсированном темпе, чтобы наверстать упущенное время. Важно уложиться в сроки, но сделать работу достойно. Скорость не должна идти в ущерб качеству», — подчеркнул Игорь Кобзев.