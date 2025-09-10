В Красноярске открылась уникальная выставка Минюста России о защите суверенитета

Выставка, подготовленная совместно с Госфильмофондом, Российским военно-историческим обществом и федеральными ведомствами, впервые была представлена в 2024 году на Петербургском юридическом форуме. Как отметил начальник управления общественных связей губернатора края Игорь Баринов, особое внимание уделяется работе с молодежью и формированию навыков распознавания достоверной информации от фейков.