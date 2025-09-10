Ричмонд
В Красноярске открылась уникальная выставка Минюста России о защите суверенитета

В Общественной палате Красноярского края начала работу передвижная выставка Министерства юстиции РФ, посвященная исторической защите государственного суверенитета России.

В Общественной палате Красноярского края начала работу передвижная выставка Министерства юстиции РФ, посвященная исторической защите государственного суверенитета России. Экспозиция охватывает период от Смутного времени до современных событий.

Выставка, подготовленная совместно с Госфильмофондом, Российским военно-историческим обществом и федеральными ведомствами, впервые была представлена в 2024 году на Петербургском юридическом форуме. Как отметил начальник управления общественных связей губернатора края Игорь Баринов, особое внимание уделяется работе с молодежью и формированию навыков распознавания достоверной информации от фейков.

«В дальнейшем выставка будет представлена в Доме дружбы, молодежных патриотических учреждениях, а также будет организован ее показ в муниципальных образованиях края», — сообщил Баринов.

Экспозиция будет доступна для посещения в Общественной палате до 1 октября. Проект включает архивные документы, материалы о дворцовых переворотах, революционных событиях и современных вызовах государственному суверенитету.