В России предсказали пик хакерских атак на систему голосования в сентября

По словам Артамонова, мотивацией хакеров могут выступать как политические интересы, так и желание продвинуться на теневом рынке киберуслуг. Вероятность вмешательства иностранных спецслужб в избирательный процесс оценивается как крайне низкая. Эксперт подчеркнул, что система ДЭГ полностью готова к выборам, успешно пройдя общероссийское тестирование 3−4 сентября в рабочей конфигурации без замечаний от наблюдателей и комиссии.