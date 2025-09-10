Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России

Правительство Японии объявило о прекращении работы всех шести центров, занимавшихся техническим содействием российским реформам. Об этом заявил генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси.

Источник: Life.ru

Хаяси подчеркнул, что решение связано с изменениями внутри России и текущим состоянием двусторонних отношений. Генсек также обратился к российским властям с просьбой гарантировать безопасность японских сотрудников на территории страны.

Ранее стало известно, что премьер Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола. Предполагается, что он ушёл, чтобы избежать поражения из-за потери популярности после серии политических провалов.