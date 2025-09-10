Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России

Ранее стало известно, что премьер Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола. Предполагается, что он ушёл, чтобы избежать поражения из-за потери популярности после серии политических провалов.