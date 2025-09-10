Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России

Хаяси подчеркнул, что решение связано с изменениями внутри России и текущим состоянием двусторонних отношений. Генсек также обратился к российским властям с просьбой гарантировать безопасность японских сотрудников на территории страны.
Ранее стало известно, что премьер Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола. Предполагается, что он ушёл, чтобы избежать поражения из-за потери популярности после серии политических провалов.