Группа друзей в защиту Устава ООН выразила серьёзную обеспокоенность в связи с увеличением военного присутствия США в Латинской Америке и Карибском регионе. В своих заявлениях они осудили действия Вашингтона, расценив их как прямую угрозу суверенитету и независимости Венесуэлы.
В специальном послании, опубликованном главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем, отмечено, что многие страны региона разделяют тревогу по поводу недавнего развертывания американских вооружённых сил, включая системы с ядерным потенциалом. Это, по мнению группы, свидетельствует о значительной эскалации враждебных действий в адрес Боливарианской Республики Венесуэла.
Участники группы также напомнили о Договоре Тлателолько 1967 года, закрепляющем регион как зону, свободную от ядерного оружия, и призвали США уважать этот статус, поскольку они являются участником этого международного соглашения.
Группа друзей настоятельно призвала американское правительство снизить напряжённость в регионе, воздерживаться от агрессивных действий и выполнять свои обязательства в рамках международного права.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.