Группа в защиту Устава ООН осудила эскалацию агрессии США против Венесуэлы

Группа друзей в защиту Устава ООН выразила серьёзную обеспокоенность в связи с увеличением военного присутствия США в Латинской Америке и Карибском регионе. В своих заявлениях они осудили действия Вашингтона, расценив их как прямую угрозу суверенитету и независимости Венесуэлы.