Стрельба, погромы: как россияне пережили свержение власти в Непале

Беспорядки в Непале, обострившиеся 9 сентября, застали врасплох российских туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за закрытых аэропортов.
Почему начались протесты, как россияне пережили свержение власти и чем это обернется для страны — в материале aif.ru.
Свергли власть, но продолжили все крушить.
Протестующие непальцы 9 сентября подожгли официальную резиденцию президента Рама Чандры Пауделя, центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», здание парламента и Верховного суда. Волна протестов прокатилась по нескольким крупным городам страны.
На фоне охваченной пожаром столицы и продолжающихся беспорядков президент Непала ушел в отставку, его эвакуировали военные. Также свой пост оставил премьер-министр страны Шарма Оли. В его резиденцию незадолго до этого ворвались демонстранты.
Известно о 22 погибших, более 500 человек пострадали. Жертвой беспорядков стала и супруга бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала. Основная причина протестов — закрытие ряда социальных сетей.
Российская туристка Алина Еремина, приехавшая в Непал в конце августа, рассказала, что протестующие после свержения власти продолжили крушить здания, также была слышла стрельба, однако туристы оказались «заперты» в городе.
«Уезжать русским туристам некуда, аэропорты закрыли. Все меняется стремительно, правительство свергли, правительственные здания и дома сожгли и разгромили. Сейчас протестующих призывают закончить все крушить, но пока погромы продолжаются», — рассказала девушка.
Еремина добавила, что выходить на улицу во время погромов туристы не боялись, однако сама одна предпочла остаться в отеле.
Еще два туриста из России подтвердили эту информацию. Они отметили, что протестующие не проявляли агрессию к иностранцам отчасти потому, что на туристах держится экономика страны.
«Покидать территорию Непала не планирую, угроз мне, моим друзьям не было. Протестующие жгут только правительственные здания. Другие постройки — магазины, отели — не поджигают. К иностранцам никакой агрессии не было, на нас им всем равно», — сказал россиянин Дмитрий.
Свержение короля и социальные сети.
Первопричиной восстания доцент института стран Азии и Африки Борис Волхонский назвал свержение короля в 2008 году. Это стало итогом гражданской войны, которая длилась с 1996 по 2006 год. Восстание было начато Коммунистической партией Непала.
«Глубинная причина произошедшего — свержение короля. Не надо было это делать и устанавливать коммунистическое правительство. Это привело к коррупции», — отметил эксперт.
В качестве непосредственной причины эксперт назвал закрытие социальных сетей без каких-либо альтернатив.
«Значительная часть непальцев работает за границей, соответственно, отрубили связь с ними родственникам. Кроме того, когда власть дает слабину, недовольные начинают требовать все больше и больше. Пошли погромы», — добавил эксперт.
Напомним, власти Непала 4 сентября ввели запрет на работу крупных социальных сетей, среди которых платформы Meta*, YouTube, X**, Reddit и LinkedIn. Начались протесты.
9 сентября правительство решило снять запрет на работу соцсетей, но было уже поздно. К этому времени протестующие были накалены до предела, начались столкновения с полицией.
Два сценария развития.
Непал после беспорядков и свержения правительства переориентируется в сторону Китая или Индии, считает Волхонский.
«Непал зажат между Китаем и Индией, поэтому так или иначе он ориентируется либо на ту, либо на другую страну. Кто из этого больше выиграет — пока трудно сказать. Пока было коммунистическое правительство в стране, Непал ориентировался на Китай, а с Индией были проблемы», — отметил он.
По словам востоковеда, произошедшее в Непале для Китая скорее является минусом, чем плюсом. Однако говорить об этом — пока рано.
Если до этого коммунистическая партия была настроена на ориентацию в сторону КНР, то затеявшая восстание оппозиция пока неизвестно, какой выберет путь.
«В Непале есть своя оппозиция, именно она стоит за беспорядками. Речь идет об оппозиции в парламенте и не представленной в парламенте. Если бы не погибли люди, ничего бы сегодня особенного не происходило», — заключил один из российских туристов.
Ранее востоковед Кирилл Котков сообщил, что новую власть Непала свергнут, если она не оправдает доверие людей.
* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.