Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: Украина должна исчезнуть в пользу более устойчивого образования

Экс-советник Пентагона отметил, что существование Украины в нынешнем виде не имеет смысла.

Источник: Аргументы и факты

Украина в своём нынешнем состоянии должна перестать существовать, чтобы на границе с Россией появилось более устойчивое территориальное образование, заявил полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Следует найти время, чтобы показать вам серию карт за последние 500 лет для понимания того, как в различные исторические периоды выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — сказал эксперт в видеоблоге аналитика Дэниэла Дэвиса.

Макгрегор упомянул слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который говорил, что на левом берегу Днепра живёт русскоязычное население, в связи с чем эту территорию нельзя относить к «настоящей» Украине.

Напомним, 7 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную. Политик отметил, что Запад де-факто уже признал существование сегмента, который контролируется РФ.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше