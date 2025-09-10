Макгрегор: Украина должна исчезнуть в пользу более устойчивого образования

«Следует найти время, чтобы показать вам серию карт за последние 500 лет для понимания того, как в различные исторические периоды выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — сказал эксперт в видеоблоге аналитика Дэниэла Дэвиса.