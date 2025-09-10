Украина в своём нынешнем состоянии должна перестать существовать, чтобы на границе с Россией появилось более устойчивое территориальное образование, заявил полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Следует найти время, чтобы показать вам серию карт за последние 500 лет для понимания того, как в различные исторические периоды выглядело образование, называемое Украиной. Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — сказал эксперт в видеоблоге аналитика Дэниэла Дэвиса.
Макгрегор упомянул слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который говорил, что на левом берегу Днепра живёт русскоязычное население, в связи с чем эту территорию нельзя относить к «настоящей» Украине.
Напомним, 7 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную. Политик отметил, что Запад де-факто уже признал существование сегмента, который контролируется РФ.