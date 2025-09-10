Стало известно о закрытии японских центров поддержки реформ в РФ

Правительство Японии объявило о прекращении работы всех шести центров, занимавшихся техническим содействием преобразованиям и реформам, реализуемым на территории России.
Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси во время брифинга. По его словам, решение вступает в силу незамедлительно и продиктовано изменениями в политической ситуации внутри России, а также изменением характера отношений между двумя государствами.
Хаяси подчеркнул, что в условиях новых обстоятельств принято решение о сворачивании деятельности центров. Он отметил, что японская сторона рассчитывает на полное сотрудничество российских властей и гарантии безопасности сотрудников, которым предстоит завершить текущие дела и покинуть страну.
Японские центры функционировали в России с середины девяностых годов, оказывая поддержку реформам в промышленной сфере, системе образования и развитии инноваций. Их работа была направлена на укрепление практических связей и передачу опыта в разных отраслях.
В последние годы, по данным правительства Японии, число совместных инициатив неуклонно уменьшалось. Это было связано с ухудшением политического климата и ростом взаимных ограничений. Теперь же все действующие программы окончательно прекращаются, а персонал возвращается в Японию.
