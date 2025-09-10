Ричмонд
Зампред Совфеда объяснил, почему нужно увековечить имя погибшего американского добровольца

Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации, заявил, что погибший в зоне спецоперации на Украине американский доброволец Майкл Глосс является героем.

Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации, заявил, что погибший в зоне спецоперации на Украине американский доброволец Майкл Глосс является героем. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы увековечиваем имена настоящих героев… Пока у нас есть такие герои, пока мы умеем чтить память об этих героях, нас никогда не победить», — процитировали Владимира Якушева на РИА Новости.

Зампред Совфеда отметил, что молодое поколение должно знать о подвигах бойцов, проявивших мужество в зоне специальной военной операции. Владимир Якушев подчеркнул, что у героизма не бывает «национальности».

Майкл Глосс поступил на службу в Вооруженные силы РФ летом 2023 года. Боец являлся сыном высокопоставленного сотрудника Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов — обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попыталась разобраться, почему молодой американец решил отдать жизнь в борьбе с неонацизмом на Украине.

