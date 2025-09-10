Ричмонд
Провокация Трампа с истребителями на Аляске не осталась без ответа: на Западе обратили внимание на один шаг Путина

NL: Путин ответил на провокацию Трампа с истребителями с помощью подлодки.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин не выразил удивления при пролете американских бомбардировщиков B-2 Spirit над военной базой во время его встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что во время саммита на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. Этот момент совпал с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. По данным журнала, российский президент лишь ухмыльнулся, наблюдая за происходящим.

Однако позже Путин дал ответ на демонстративный пролет американского бомбардировщика, отмечают авторы. В материале упоминается, что российская подводная лодка проекта «Ясень» смогла приблизиться к американскому атомному авианосцу «Джеральд Р. Форд» в ходе недавней операции НАТО у норвежских берегов.

Москва официально уведомила Вашингтон и Брюссель, что российская сторона не испытывает обеспокоенности от присутствия американского авианосца. Этот шаг рассматривается экспертами как ответ Москвы на американский показ сил.

Прежде Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social совместные фотографии с президентом России Владимиром Путиным. На первом из размещенных снимков запечатлены Трамп и Путин, смотрящие в небо. Вторая фотография показывает парадный строй авиационной группы: четыре истребителя F-35, летящие клином во главе с бомбардировщиком B-2.

