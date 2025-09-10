В полиции напомнили о крайнем сроке для легализации мигрантов в России

Мигранты, утратившие законные основания для пребывания в России, обязаны узаконить свой статус не позднее 10 сентября включительно. Об этом сообщило «ТАСС» со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации.
В ведомстве пояснили, что данное требование распространяется и на граждан Украины, которые при наличии постоянной регистрации на территории своей страны могут оформить вид на жительство или подать документы напрямую на получение российского гражданства.
Начиная с 11 сентября иностранцы, нарушающие миграционные правила, будут лишены возможности заключать или расторгать брак, устраивать детей в детские сады и школы, управлять транспортом и пользоваться иными услугами, необходимыми в повседневной жизни.
В МВД напомнили, что для урегулирования правового положения иностранцам необходимо обратиться в паспортно-визовый центр министерства по месту фактического проживания или в подразделение миграционной службы ближайшего территориального органа.
Кроме того, с 11 сентября в отношении нелегально находящихся в стране мигрантов начнутся мероприятия по их выдворению за пределы России.
