NI: Путин с помощью подлодки ответил на провокацию Трампа с истребителями

Президент России Владимир Путин не удивился пролету бомбардировщиков B-2 Spirit над военной базой, где прошла его встреча с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщил журнал The National Interest.

Авторы материала отмечают, что российская подводная лодка проекта «Ясень» смогла приблизиться к американскому атомному авианосцу «Джеральд Р. Форд» во время недавней операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

Уточняется, что Москва уведомила США и Брюссель об отсутствии обеспокоенности в связи с присутствием авианосца. Этот шаг рассматривается как ответ на полет бомбардировщика B-2 Spirit над Аляской.

— На саммите на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, это совпало с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь ухмыльнулся, наблюдая за зрелищем, — говорится в публикации.

Глава Белого дома 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.

Также западные СМИ сообщили, что после слов Путина об украинском конфликте эксперты посоветовали президенту Трампу активизировать дипломатические усилия. Отмечается, что слова российского лидера о возможности договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта при условии здравого смысла открывают пространство для переговоров.

