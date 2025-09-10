NI: Путин с помощью подлодки ответил на провокацию Трампа с истребителями

— На саммите на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, это совпало с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь ухмыльнулся, наблюдая за зрелищем, — говорится в публикации.