Япония закроет в РФ все свои центры по техническому содействию реформам

Японские власти закрывают все свои шесть отделений центра по техническому содействию реформам, проводимым в России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
«Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие», — сказал чиновник.
Генсек отметил, что решение о закрытии было принято из-за «изменения ситуации в РФ». Он уточнил, что Токио по дипломатическим каналам уведомило российскую сторону о своём шаге.
Напомним, в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию по отношению к России. В том же месяце российский МИД заявил, что Москва готова изучить предложения Токио о восстановлении двустороннего диалога в том случае, если японские власти откажутся от своей враждебной политики.