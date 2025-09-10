Япония закроет в РФ все свои центры по техническому содействию реформам

«Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие», — сказал чиновник.