Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония закроет в РФ все свои центры по техническому содействию реформам

Генсек правительства Японии отметил, что решение о закрытии принято из-за «изменения ситуации в РФ».

Источник: Аргументы и факты

Японские власти закрывают все свои шесть отделений центра по техническому содействию реформам, проводимым в России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

«Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие», — сказал чиновник.

Генсек отметил, что решение о закрытии было принято из-за «изменения ситуации в РФ». Он уточнил, что Токио по дипломатическим каналам уведомило российскую сторону о своём шаге.

Напомним, в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию по отношению к России. В том же месяце российский МИД заявил, что Москва готова изучить предложения Токио о восстановлении двустороннего диалога в том случае, если японские власти откажутся от своей враждебной политики.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше