Эксперт Сун: союз РФ, Китая и Монголии стал ключевым в борьбе с терроризмом

Сотрудничество России, Китая и Монголии стало ключевым в борьбе с терроризмом, считает китайский военный аналитик Сун Чжунпин.
Мнение эксперта приводит газета Global Times. Сун Чжунпин отметил стратегическое партнерство и давние добрососедские отношения Китая, России и Монголии. «Укрепление взаимосвязи и усиление совместных действий трех стран в борьбе с терроризмом имеют решающее значение для эффективного сдерживания террористической активности в регионе», — подчеркнул он.
По словам эксперта, у Пекина и Москвы большой опыт в этой области, к тому же они обладают передовыми вооружениями. Трехсторонние учения, которые позволяют, в том числе, усилить потенциал Улан-Батора, обеспечат более эффективные меры по противодействию терроризму, сказал Сун Чжунпин.
8−9 сентября Россия Китай и Монголия провели учения «Пограничное сотрудничество — 2025». Их целью стало повышение стратегической координации, укрепление потенциала по противодействию терактам и диверсиям.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил об активной работе над укреплением сотрудничества с Россией и Китаем.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва стремится к всестороннему развитию отношений с Пекином и Улан-Батором.