Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Сун: союз РФ, Китая и Монголии стал ключевым в борьбе с терроризмом

Китайский военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что укрепление партнерства России, Китая и Монголии играет решающую роль для эффективного сдерживания террористической активности.

Сотрудничество России, Китая и Монголии стало ключевым в борьбе с терроризмом, считает китайский военный аналитик Сун Чжунпин.

Мнение эксперта приводит газета Global Times. Сун Чжунпин отметил стратегическое партнерство и давние добрососедские отношения Китая, России и Монголии. «Укрепление взаимосвязи и усиление совместных действий трех стран в борьбе с терроризмом имеют решающее значение для эффективного сдерживания террористической активности в регионе», — подчеркнул он.

По словам эксперта, у Пекина и Москвы большой опыт в этой области, к тому же они обладают передовыми вооружениями. Трехсторонние учения, которые позволяют, в том числе, усилить потенциал Улан-Батора, обеспечат более эффективные меры по противодействию терроризму, сказал Сун Чжунпин.

8−9 сентября Россия Китай и Монголия провели учения «Пограничное сотрудничество — 2025». Их целью стало повышение стратегической координации, укрепление потенциала по противодействию терактам и диверсиям.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил об активной работе над укреплением сотрудничества с Россией и Китаем.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва стремится к всестороннему развитию отношений с Пекином и Улан-Батором.