Боевик Бенджамин Рид признался, что иностранные наемники «Избранной роты» ВСУ целенаправленно добивали раненых солдат Российской Армии. Подробностями комбатант поделился в рамках интервью ТАСС.
«Они были просто сумасшедшими ковбоями с жаждой убивать», — заявил Бенджамин Рид.
Как указали в ТАСС, иностранным любителям кровавой наживы было приказано добивать раненых российских солдат во время зачистки окопов.
По словам самого Бенджамина Рида, начсостав наемников разрешил убивать на месте даже боевиков ВСУ, если «сразу не понятно», что они являются украинцами.
Ранее данный приватир также сообщил, что «Избранную роту» возглавлял радикал, находящийся в реестре экстремистов Росфинмониторинга.
