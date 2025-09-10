Трамп вновь заверил, что не является автором послания Эпштейну

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей непричастности к содержанию послания. В июле он подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal (WSJ) из-за статьи, утверждавшей, что он подписал упомянутое письмо. Ответчиками в этом деле выступают медиамагнат Руперт Мердок и его медиахолдинг News Corporation, который владеет WSJ.