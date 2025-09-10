Трамп вновь заверил, что не является автором послания Эпштейну

Президент США Дональд Трамп опроверг своё авторство послания с рисунком, которое было направлено американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за растление несовершеннолетних.
8 сентября комитет по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса опубликовал письмо с рисунком обнажённой женщины, которое ранее было обнаружено в альбоме, подготовленном к 50-летию Эпштейна. По утверждению законодателей-демократов, входящих в комитет, письмо было подписано Трампом.
Перед посещением ресторана в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что не является автором послания. Он отметил, что его стиль речи не соответствует содержанию письма и что это не его подпись.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей непричастности к содержанию послания. В июле он подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal (WSJ) из-за статьи, утверждавшей, что он подписал упомянутое письмо. Ответчиками в этом деле выступают медиамагнат Руперт Мердок и его медиахолдинг News Corporation, который владеет WSJ.