Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш впервые прокомментировал версию о возможной причастности украинца Сергея Кузнецова к диверсии на газопроводах «Северный поток». В разговоре с корреспондентами РИА Новости он ограничился лаконичным заявлением, подтверждающим предыдущие выводы.
На просьбу агентства оценить выдвинутые обвинения Херш ответил кратко: «Я написал то, что написал». По всей видимости журналист продолжает стоять на своих первоначальных выводах, изложенных в расследовании 2023 года.
В своем расследовании Сеймур Херш пришел к выводам о причастности американских водолазов к подрыву. По его данным, взрывчатка была заложена во время натовских учений Baltops 2022, а активация произошла три месяца спустя при участии норвежских специалистов. Журналист утверждал, что экс-президент США Джо Байден лично отдал приказ о диверсии после длительных секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.
Напомним, правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы. Все подозреваемые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов.