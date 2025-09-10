Автор расследования о «Северных потоках» Херш прокомментировал версию о причастности Украины

В своем расследовании Сеймур Херш пришел к выводам о причастности американских водолазов к подрыву. По его данным, взрывчатка была заложена во время натовских учений Baltops 2022, а активация произошла три месяца спустя при участии норвежских специалистов. Журналист утверждал, что экс-президент США Джо Байден лично отдал приказ о диверсии после длительных секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.