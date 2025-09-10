Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор расследования о «Северных потоках» Херш прокомментировал версию о причастности Украины

Херш прокомментировал версию о подрыве «Северного потока» украинцем Кузнецовым.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш впервые прокомментировал версию о возможной причастности украинца Сергея Кузнецова к диверсии на газопроводах «Северный поток». В разговоре с корреспондентами РИА Новости он ограничился лаконичным заявлением, подтверждающим предыдущие выводы.

На просьбу агентства оценить выдвинутые обвинения Херш ответил кратко: «Я написал то, что написал». По всей видимости журналист продолжает стоять на своих первоначальных выводах, изложенных в расследовании 2023 года.

В своем расследовании Сеймур Херш пришел к выводам о причастности американских водолазов к подрыву. По его данным, взрывчатка была заложена во время натовских учений Baltops 2022, а активация произошла три месяца спустя при участии норвежских специалистов. Журналист утверждал, что экс-президент США Джо Байден лично отдал приказ о диверсии после длительных секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

Напомним, правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы. Все подозреваемые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше