Полномочия умершего члена краевого избиркома прекратят досрочно

Сергей Неганов родился в 1968 году в Перми, в 1992 году окончил исторический факультет Пермского университета, где затем преподавал с 1998 по 2013 год. Также господин Неганов работал в администрации губернатора региона, которую покинул в должности заместителя руководителя. Сергей Неганов — автор 132 научных работ и руководитель Пермского регионального отделения Российского военно-исторического общества.