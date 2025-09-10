Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский премьер радостно сообщил Рютте о сбитых ночью объектах

Премьер-министр Польши Дональд Туск доложил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о сбитых в небе над страной «объектах».

Премьер-министр Польши Дональд Туск доложил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о сбитых в небе над страной «объектах». Об этом он написал в соцсети Х, заявив, что находится в постоянном контакте с главой североатлантического альянса.

«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте», — поделился с подписчиками он.

Ранее Туск сообщал, что ночью в его стране было нарушено воздушное пространство. По его данным, угрозу ликвидировали. Отмечалось, что несколько польских аэропортов были экстренно закрыты из-за «незапланированной военной деятельности».

Военные в свою очередь также сделали заявление о ночном инциденте, угрожающем «безопасности государства». По их сведениям, было уничтожено несколько беспилотников, которые незаконно вторглись в воздушное пространство Польши.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше