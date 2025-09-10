Польский премьер радостно сообщил Рютте о сбитых ночью объектах

Премьер-министр Польши Дональд Туск доложил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о сбитых в небе над страной «объектах». Об этом он написал в соцсети Х, заявив, что находится в постоянном контакте с главой североатлантического альянса.
«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте», — поделился с подписчиками он.
Ранее Туск сообщал, что ночью в его стране было нарушено воздушное пространство. По его данным, угрозу ликвидировали. Отмечалось, что несколько польских аэропортов были экстренно закрыты из-за «незапланированной военной деятельности».
Военные в свою очередь также сделали заявление о ночном инциденте, угрожающем «безопасности государства». По их сведениям, было уничтожено несколько беспилотников, которые незаконно вторглись в воздушное пространство Польши.
